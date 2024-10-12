الذكاء الاصطناعى والفن التشكيلى.. والقطاع الأهلى!

الفن التشكيلى في العالم ومصر إلى أين؟ ربما السؤال يدهش البعض، ولكن من يتابع التكنولوجيا سيدرك أن السؤال منطقى، لقد أحدث الذكاء الاصطناعى خوفا لدى البعض، والبعض الآخر يرفضه تماما، ولكن الذى لديه رؤية واقعية يرى أهمية التعرف واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وإلا سنكون خارج التاريخ..

وقد تصدت جمعية محبى الفنون الجميلة لهذه القضية، وقدمت ثلاث ندوات، آخرهم الخميس الماضى، على هامش المعرض التشكيلى خطوط وألوان، وكان الحوار مع الفنان القدير الدكنور طاهر عبدالعظيم الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، وأيضا هو صاحب تجربة مع الذكاء الاصطناعى، وصاحب دراسات على أعماله الفنية وأعمال فنانين آخرين..

قال الدكتور طاهر عبدالعظيم: أصبح من المهم التعرف على الذكاء الاصطناعى ودراسته بوعى شديد حتى يتم التعامل ومواجهة توابع الذكاء الاصطناعى، فهو قد يحمل أخطارا لو تم تجاهل التعرف ودراستها وستكون خطرا على الإبداع التشكيلى!

وشرح هذا الدكتور طاهر عبدالعظيم من خلال نماذج وتجارب ودراسات كثيرة على الشاشة، وأكد أنه لابد من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ولا نضع روؤسنا في الرمال، فالقيمة الانسانية هى الأبقى وهى التى تسود وتقود!

وكانت قد أقيمت ورشة على هامش معرض خطوط وألوان، قدمها الفنان القدير الدكتور ميلاد الراهيم.. شارك فيها عدد من الفنانات المشتركات فى المعرض، ولم تكن ورشة للرسم ولكن كان هناك حوارا حول أهمية استخدام الألوان، استخدمت فيها ألوان اكليريك والخامات المتنوعة، هذه الورشة كانت هدية من الاستاذ الدكتور ابراهيم ميلاد استاذ بكلية تربية نوعية جامعة المنوفية قسم فنون.

الحقيقة إن القطاع المدنى يحاول أن يكون صاحب المبادرة في رفع الوعى والمستوى المعرفى الثقافى لدى الفن التشكيلى، وها هو ملتقى تفانين الذى يقدم معارض يشارك فيها فنانين من محافظات مصر، على الأقل عشرة محافظات بالاضافة إلى القاهرة الكبرى..

كما يقدم أعمال للأخوة العرب من خمسة دول عربية على الأقل، وعلى هامش المعرض تقام الندوات المرتبطة بالمعرض، وورش متميزة مجانية، بل إن المعرض الأخير تم إختيار عشرة أعمال سيتم تكريم أصحابها، خمسة بجوائز مادية وخمسة دورع راقية..

الحقيقة ان القطاع المدنى عندما يتصدى للذكاء الاصطناعى، وعمل معارض جماعية يفسح فيها المجال لفنانى الأقاليم، وورش متميزة، وجوائز، هذا كله يحسب للقطاع المدنى، جمعية محبى الفنون الجميلة التى يرأس مجلس ادارتها الفنان العالمى الدكتور أحمد نوار، والجمعية تفتح أبوابها لملتقى تفانين برعاية اللجنة الثقافية..

شارك في هذا العرس الفنان الناقد محسن عطية، الدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية الأسبق، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الاعلامى الكبير الشاعر الدكتور جمال الشاعر، الدكتورة فيروز سمير عبدالباقى الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، الممثل القدير طارق الدسوقى، الفنان الكبير الدكتور طاهر عبدالعظيم الاستاذ بكلية الفنون الجميلة، الدكتور ميلاد ابراهيم الاستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، الفنانة الدكتور عبير محمد مصطفى، ودينامو ومنظمة هذه الفاعلية المتميزة الفنانة نهى محفوظ.