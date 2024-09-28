السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

حرب السنوات الست.. من الاستنزاف إلى انتصار أكتوبر!

أكتب في ذكرى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، ففى 28 من سبتمبر 1970، كانت المفاجأة التى زلزلت العالم، عندما أعلن وفاة الرجل الذى لم يكن تأثيره داخل الحدود المصرية، بل تجاوزت إفريقيا والعالم العربى، بل العالم من شرقه إلى غربه.. 

 

رحل جمال عبدالناصر ورحل معه حلم العدالة الاجتماعية، رحل وذهبت معه أحلام الغلابة، اليوم  ذكرى رحيله وبعدها بثمانية أيام ذكرى إنتصار أكتوبر العظيم، ويالها من مفارقة يحاول البعض أن يردد دائما ثورة يوليو أو عبدالناصر مرتبط بنكسة 67، والحقيقة هؤلاء أحد أمرين.. إما جهلاء يفتقدون الحد الأدنى من الوعى، أو ممن يكرهون ثورة يوليو أمثال الاخوان المجرمين.. 

 

جميع دول العالم بلا إستثناء أصيبت بهزائم، ولكن لم يتوقف التاريخ.. دمرت لندن وخرج رجالها ونسائها أشبه بالعرايا للهرب من الجحيم، باريس دمرت وسحقت، اليابان التى سحقتها الولايات المتحدة الارهابية بالقنبلة النووية،....الخ من دول العالم، هل هذه الدول تقيم سردقات العزاء كل عام ويوجهون الاتهامات لحكامهم في زمن الخسارة؟ 

 

لا يحدث هذا إلا في مصر من أعداء هذا الوطن، هؤلاء لا يذكرون أعظم أيام مصر في القرن العشرين، الفترة من يونية 1967 وحتى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، فى هذه الفترة قام رجال مصر الأفذاذ في القوات المسلحة، بعمليات بطولية في معركة رأس العش، بعد ثلاث أسابيع فقط من حرب يونية.. 

 

وتدمير القطار الذى كان يحمل الأسلحة فى سيناء فى منتصف يوليو، ثم إغراق أكبر مدمرة  صهيونية إيلات، ثم تدمير ميناء إيلات ثلاث مرات وتم إخراجه من الخدمة تماما، معارك خلف خطوط العدو، تدمير مطار الطور، معركة السبت الحزين على  العدو، بطولات القناصة المصرية على طول القناة..  

 

وعد الله بحق!

الرجل ليس خائنا بطبعه.. والزوجة خائنة!

 

وأيضا بناء حائط الصواريخ الرهيب، وثم كان التخطيط العلمى للحرب، فجاء السادس من أكتوبر، فحقق أبطالنا الانتصار على العدو، وسنواصل الحديث عن البطولات في الأسابيع القادمة إن شاء الله.

انتصار أكتوبر العظيم انتصار اكتوبر ثورة يوليو خلف خطوط العدو ذكرى رحيل الزعيم جمال عبدالناصر ذكري انتصار اكتوبر ذكرى رحيل الزعيم عبدالناصر السادس من أكتوبر الزعيم جمال عبدالناصر

مواد متعلقة

كسرى والحداد.. ونخوة العرب!

صورتان لشبابنا بين الإحباط والتفاؤل!

الولايات المتحدة لن تكون صديق!

النصب التذكارى للبطل والشهيد.. متى يحل محل ديليسبس؟

الثقافات الوافدة تدمر الهوية!

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله

سعر جرام الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

علي كركي.. وزير الدفاع والرجل الأخطر في هرم السلطة بحزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية