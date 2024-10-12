ضبط محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية لفك شفرة القنوات الفضائية وإعادة بثها.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.