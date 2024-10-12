السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية 

ضبط محطة بث تلفزيوني
ضبط محطة بث تلفزيوني لاسلكية لفك شفرات القنوات الفضائية

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية لفك شفرة القنوات الفضائية وإعادة بثها.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

 

الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مهرب و5.5 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي

يمثلون 24 دولة، تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة 

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية المشفرة القنوات الفضائية حماية حقوق الملكية الفكرية

مواد متعلقة

الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مهرب و5.5 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي

يمثلون 24 دولة، تخريج دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الإفريقية بأكاديمية الشرطة 

ضبط مصنع ومؤسسة لبيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة فى منشأة ناصر والموسكي 

ضبط 3 شركات في الشرقية بتهمة النصب على راغبى العمل بالخارج

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالإسكندرية والمنيا

ضبط مالك مخزن كيماويات "بدون ترخيص" بالشروق

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات والأسمدة المغشوشة فى الخانكة

"التربى وابنه"، الأمن يكشف ملابسات فيديو إخراج جثث من داخل مقابر بالقليوبية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

10 صور ترصد التفاصيل، السيسي يفتتح محطة قطارات الصعيد

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

تخفيف الضغط على محطة مصر.. 6 مميزات لمحطة قطارات بشتيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في 15 نقطة، تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

المزيد
الجريدة الرسمية