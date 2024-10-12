السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

الداخلية: ضبط 5 أطنان دقيق مهرب و5.5 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي

اتجار النقد الأجنبي
اتجار النقد الأجنبي

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية، ضُبط خلالها حوالي 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

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وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  5.5  مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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