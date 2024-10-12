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محافظات

محافظ الأقصر: تطوير كورنيش النيل والمناطق المحيطة بمعبد إسنا

مخطط كورنيش النيل
مخطط كورنيش النيل

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عن تلقى تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بتطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدي إلى معبد إسنا، وذلك بدءا من كورنيش النيل حتى المعبد، وذلك في إطار نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة الأقصر، يوم الخميس الماضي.

تطوير إسنا

وأضاف محافظ الأقصر، أنه سيتم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد بما يتناسب مع الطابع المعماري الذي تتسم به مدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير المباني وشارع البازارات والمرسي السياحي.

وأكد محافظ الأقصر أنه ستبدأ أعمال تطوير كورنيش مدينة إسنا لجعلها أحد أهم المزارات السياحية ووضعها على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل المقايسات والتصميمات والبدء في التنفيذ خلال 10 أيام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر، بحضور مسئولي الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس الاستشاري للمشروع، ومؤسسة تكوين المنوطة بتطوير المنطقة الأثرية بإسنا.

رئيس مجلس الوزراء 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في تصريحات له خلال زيارته للأقصر: «ما نتحدث عنه هنا في إسنا هو إحداث نوع من التطوير الشامل للمدينة، وعدم الاقتصار على المعبد؛ فإسنا تستحق  بما تضمه من تراث تاريخي وأثري  أن يتم وضعها على خريطة السياحة العالمية».

 

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