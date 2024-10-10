7 معلومات عن كورنيش البر الغربي في الأقصر بعد زيارة رئيس الوزراء
ترصد بوابة «فيتو» أبرز المعلومات عن كورنيش النيل بالبر الغربي في الأقصر والذي تفقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، حيث اعتمدت فكرة تصميمة على تهيئة كورنيش الضفة الشرقية بشكل عمراني يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين.
كورنيش البر الغربي
1- أعمال تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي تُنفذ على مرحلتين على مساحة 900 مترًا وبلغت نسب الأعمال 90%.
2- المرحلة الأولى تمثلت فى إنشاء عدد 11 بازارا سياحيا، ومسرح مكشوف تصل سعته إلى 350 فردا، هذا فضلا عن إنشاء مسارات مشاة واستراحات، ومسارات للدراجات.
3- كورنيش البر الغربي به ممشى زجاجي بطول 40 مترا داخل نهر النيل، وكذا إنشاء 2 مطعم ونافورة مضيئة.
4- يضم 2 مرسى عائم، وتطوير ورفع كفاءة موقف القرنة، وبوابات إليكترونية، ورفع كفاءة المسجد القائم لخدمة الأهالي بالمنطقة.
5- المرحلة الثانية من المشروع هي رفع كفاءة موقف الأتوبيسات والدواب على مساحة 6000م2.
6- تم إنشاء 10 محلات وبازارات، و3 ورش حرفية للمنتجات اليدوية، ومسجد سعة 250 مصلى.
7- يتم استكمال تطوير الكورنيش وإنشاء مسارات مشاة وبرجولات وتأسيس وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمشروع.
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