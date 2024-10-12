ضبط مصنع ومؤسسة لبيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة فى منشأة ناصر والموسكي 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع أسلاك كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصـــر) لإدارته المصنع " دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفهــا وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعـــة.





وعُثر بداخل المصنع على (كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائى - تحت التجهيز"- كمية من خامات التصنيع- المعدادت والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقيامه ببيع تلك المنتجات المُقلدة لـ(مالك مؤسسة للكابلات الكهربائية- الكائنة بدائرة قسم شرطة الموسكـــى).

وتم ضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلهـا علـــى (كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح من مالكيها) واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.