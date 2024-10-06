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حوادث

تجديد حبس عامل سرق مشغولات ذهبية من ورشة بالجمالية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بورشة تشكيل معادن - كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة (٢ طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام "كسر نحاس" - 5 كيلو جرامات "عملات قديمة") من داخل الورشة محل عمله.

واعترف بارتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (4 أشخاص تم ضبطهم). 


 

 

كما تم ضبط (سائقين - مقيمين بدائرتى قسمى شرطة "شبرا، المرج") لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - جهاز لاب توب) من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى.

 

وأقر أحدهما بارتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" واستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والاستيلاء على المسروقات وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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الجمالية محكمة جنوب القاهرة وزارة الداخلية مشغولات ذهبية

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