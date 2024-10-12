بطريرك الكاثوليك يشارك في جلسات وثيقة العمل السينودسية

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في لقاءات "المسارات" ضمن جلسات وثيقة العمل السينودسية، برئاسة قداسة البابا فرنسيس، وذلك بقاعة البابا بولس السادس، بالفاتيكان.

شارك أيضًا أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، والآباء الكرادلة، والبطاركة، والمطارنة، والأساقفة، والكهنة، والإكليروس، من مختلف الكنائس الكاثوليكية حول العالم.

تضمنت اللقاءات الكلمات المختلفة من الحضور، والجلسات، والمداخلات، والمشاركات المتنوعة.

وفي سياق آخر ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، بروما.

جاء ذلك في إطار مشاركة صاحب الغبطة في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة العادية السادسة عشرة لسينودس الأساقفة بروما، برئاسة قداسة البابا فرنسيس.

شارك في الصلاة الأب يوأنس صابر، راعي الكنيسة، والآباء الكهنة الدارسون من مصر، وخارجها، والأخوات الراهبات، وشعب الرعية، وشعب الكنيسة اللاتينية بالمنطقة.

كذلك، منح الأب البطريرك أسرار التنشئة لإحدى بنات الرعية، كما ألقى غبطته عظة الذبيحة الإلهية حول "رسالة اليوم من القديس بولس"، لتكون عظمة القوة من الله، وليس منا.

وتأمل غبطة البطريرك الآية الكتابية القائلة الإنجيل من آية "ادخل إلى العمق يا بطرس"، انطلاقًا من تدخلات الله في حياتنا، وكيف نسمع ونفهم ما يقوله الله؟، مؤكدًا أن هذا ما تعيشه الكنيسة هذه الأيام من سينودسية، وهو أن نفتح قلوبنا على ما يطلبه منا، لنقول مع بطرس "على كلمتك يا رب نلقي الشِباك".

كذلك، قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بتوزيع الهدايا التذكارية لأبناء وبنات الكنيسة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ملتقطًا معهم الصور الختامية.