السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط مالك مخزن كيماويات "بدون ترخيص" بالشروق

مخزن كيماويات
مخزن كيماويات

  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة للكيماويات ومواد البناء – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) لإدارته مخزن بدون ترخيص بعقار سكنى مخالف لشروط الأمن الصناعى والحماية المدنية بدائرة القسم.

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وعُثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من الأدوات والخامات المستخدمة فى مواد البناء والكيماويات).. وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشروق

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