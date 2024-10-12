ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المخصبات والأسمدة المغشوشة فى الخانكة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مصنع عشوائي غير مرخص لإنتاج المخصبات والأسمدة المغشوشة فى الخانكة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء أحد الأشخاص مصنع عشوائي "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدام وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط (شريك ومدير المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) وضُبط بداخل المصنع (75 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول، خط إنتاج كامل غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية "3 غلايات لتسخين المواد الخام، 430 تنك وبرميل، ماكينة خلط، ماكينة لتخفيف المنتج، ميزان ديجيتال، كميات كبيرة من الشكائر الفارغة المنسوبة للشركات الاستثمارية المرخصة المشار إليها").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.