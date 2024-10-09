الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تتصدر الجامعات الحكومية في تصنيف التايمز البريطاني

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تقدم الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات على مستوى العالم (WUR) لعام 2025 حيث جاءت الجامعة في المكانة العالمية من 601- إلى 800، والمركز الأول على مستوى الجامعات الحكومية وأيضا المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التقدم الملحوظ الذي شهدته جامعة كفرالشيخ، يرجع إلى زيادة درجات تأثير الاستشهادات، وزيادة معدل النشر العلمي فى مجلات ذو معامل تاثير، والعدد العالمي لمرجعية الأبحاث، فضلًا عن زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المُبتكرة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، كما يعزى تقدم مؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية في مؤشرات تصنيف التايمز إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات ذو معامل تأثير عالى.

txt

جامعة كفر الشيخ تنظم بطولة مهرجان النصر الرياضي لطلبة الكليات


وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي THE يعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي التدريس، البحث العلمى،  ومعدل الاستشهادات والمكانه الدوليه والتطبيق فى الصناعة.

وقد تقدمت جامعة كفر الشيخ فى مختلف المعايير مثل: التدريس (بيئة التعلم) %27.8، والبحث العلمى (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %9.5، ومعدل الاستشهادات (تأثير البحث) %76، المكانة الدولية (الطلبة الوافدين، الطلبة الزائرون، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولى) %52.1، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %21.1، وذلك من خلال 13 مؤشر آداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتى توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.


- رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه الشكر للقيادات الأكاديمية 

 

كما تقدم الدكتور عبدالرازق دسوقى بخالص الشكر والتقدير للقيادات الاكاديمية والادارية والسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والعاملين بالجامعة على الدور العظيم والعمل المستمر الذى يقومون به من اجل تقديم خدمة تعليمية متميزة ونشر علمى تطبيقى دولى واسع المدى فضلا عن الدور الحيوى للجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلي  أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات فى التصنيف منها، أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، ويجب على الجامعة نشر أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80٪ أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الإحدى عشر المعروفة بالتصنيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التايمز جامعات كفر الشيخ

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بعد انفراد فيتو بنشر الواقعة، إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لحل أزمة برج الزمالك المهجور

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

في لفتة إنسانية، وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

منوعات

المزيد

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تحذير هام للمزارعين خلال الـ48 ساعة القادمة.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية