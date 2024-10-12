صرحت نيابة الشرقية العامة بدفن جثمان طفل لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفاة طفل متأثرا بجروحه إثر حادث دهس في الإبراهيمية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا من مستشفي الإبراهيمية المركزي بوصول طفل يدعى"أيمن.و.ص" (جثة هامدة) ادعاء سقوطه أسفل عجلات سيارة نصف نقل كان يستقلها بصحبة عائلته.

بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين من التحريات الأولية، أن المذكور كان يستقل سيارة نصف نقل بصحبة عائلته أثناء نقل فرش عروس وأثناء سير السيارة اختل توازن الطفل وسقط أسفلها، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة.

دفن جثمان طفل لقى مصرعه في حادث مروري بالشرقية، فيتو

تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت لاحق، صرحت النيابة بدفن الجثمان.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.