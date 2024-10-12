السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين وزحام مروري بطريق الأوتوستراد

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد، فيتو

تواصل الخدمات المرورية بالإدارة العامة لمرور القاهرة رفع حطام تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد بـطريق المعادي، نتج عنه زحام مروري وإصابة 12 شخصًا، بينهم سوري وسوداني الجنسية.

 إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بـ طريق المعادي وزحام مروري

تم نقل المصابين للمستشفى العام من قبل الأجهزة الأمنية التي انتقلت عقب ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين بـطريق الأوتوستراد، أمام سجن طرة، نطاق قسم شرطة المعادي.

وسرعان ما انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ في اتجاه المعادي.

 وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل، مما أسفر عن تهشم المركبتين وإصابة 12 شخصًا.

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الخدمات المرورية طريق المعادي طريق الاوتوستراد

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