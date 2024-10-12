تشكيل لجنة لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والقضاء عليها بالمراكز والقرى بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة تؤثر على البيئة وصحة المواطنين.

تشجيع المزارعين للاستفادة من المخلفات الزراعية من الناحية الاقتصادية

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تشجيع المزارعين للاستفادة من المخلفات الزراعية من الناحية الاقتصادية من خلال إعادة تدويرها خاصة مع تزامن موسم حصاد محصول الذرة وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

تشكيل لجنة لرصد الحرق المكشوف

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت بتشكيل لجنة لرصد الحرق المكشوف برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم نائب رئيس المركز بالمرور على زراعات الذرة الرفيعة بنطاق المركز ضمن حملات الدورية والمفاجئة خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمراقبة ومنع الحرق المكشوف وتوعية المواطنين عن الأضرار المترتبة على التخلص غير الآمن من المخلفات الزراعية وهو ما أسفر عن ضبط حالات حرق بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الرقابة وضبط أية حالات حرق للمخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن على أن يتم تقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها للحفاظ على البيئة من التلوث.