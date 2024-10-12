محافظ أسيوط يفتتح فرع بنك مصر بمركز شباب الفتح (صور)

افتتح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فرع بنك مصر بمركز شباب الفتح والذي يأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لافتتاح عددًا من أفرع البنوك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية للعمل على إيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب، إضافة إلى توفير فرص عمل من هذه المشروعات، والمساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.



ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وذلك في حضور الدكتور محسن درويش نائب رئيس فروع بنك مصر، وأحمد العادلي مدير عام فروع أسيوط، وجرجس ساويرس مدير فرع الفتح لبنك مصر، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

محافظ أسيوط: ندعم تعميق عملية الشمول المالي وتطوير مراكز الشباب

وأكد محافظ أسيوط على دعم القيادة السياسية للعمل التكاملي المشترك وتعميق عملية الشمول المالي والتطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون بين مختلف الجهات من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة على تطوير الخدمات المقدمة من أجل أبناء الوطن.

محافظ أسيوط: افتتاح البنك يسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح فرع البنك بمركز الفتح سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للشباب والمواطنين بالمركز فضلًا عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وبخاصة جهاز تنمية المشروعات وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومبادرة "مشروعك" بالمراكز والأحياء لإقامة المشروعات التنموية والخدمية لافتًا إلى أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في مختلف القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.



من جانبه أوضح أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم الاتفاق بين بنك مصر ومجلس إدارة مركز شباب الفتح لإنشاء فرع للبنك بمركز الشباب على مساحة 300 م2 ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر وتم توقيع عقد بقيمة 439 ألف جنيه سنوية كحق انتفاع لمدة 25 عاما.



فيما أشار الدكتور محسن درويش نائب رئيس فروع بنك مصر إلى أن افتتاح فرع جديد للبنك بمركز شباب الفتح يأتي ضمن البروتوكول الموقع مع الشباب والرياضة وضمن خطة البنك في التوسع في فتح فروع أخرى تسهيلًا على المواطنين فهو يمتلك ما يزيد على 620 فرعًا متصلة إلكترونيًا ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء.