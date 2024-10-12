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رياضة

برشلونة يقترب من إنهاء أزمة الرواتب المؤجلة لميسي

ميسي
ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة نادي برشلونة تعاني أزمة اقتصادية، كان أحد أبرز أسبابها الرواتب المؤجلة بسبب جائحة كورونا في 2020.

برشلونة يقترب من إنهاء أزمة الرواتب المؤجلة لميسي 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تترقب إدارة برشلونة خلال الموسم الحالي الانتهاء من دفع الرواتب المؤجلة لكل من ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا نجوم إنتر ميامي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الرواتب المؤجلة للثلاثي تؤثر فقط على السيولة النقدية، وليس على بند النفقات للموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سجل كامل الرواتب المستحقة في حسابات موسم 2020-2021، ما أدى إلى رفع إجمالي خسائر النادي إلى 481 مليون يورو.

وذكرت أن تلك الخسائر كانت عبئا على حسابات "اللعب المالي النظيف" للنادي، حيث تمكن برشلونة من إعادة ترتيب الوضع، لكنه لم يصل بعد إلى قاعدة 1:1.

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