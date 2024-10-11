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رياضة

ميسي: أفتقد اللعب مع الأرجنتين، ومواجهتنا ضد فنزويلا كانت «قبيحة»

ميسي
ميسي

 تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن مواجهة منتخب بلاده ضد منتخب فنزويلا، والتي جمعت بين الفريقين، صباح يوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهت المباراة بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في مباراة كانت متوسطة المستوى بين المنتخبين.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة: “لقد مضى وقت طويلًا وأنا بعيدًا عن الملاعب مع المنتخب وغبت عن بعض المباريات، لكنني سعيد الآن بالعودة “.

 

وأضاف: “كنت أفتقد اللعب مع الأرجنتين مرة أخرى، والآن لدينا رحلة طويلة للعودة، ثم الراحة لأيام قليلة والاستعداد لمواجهة بوليفيا على أرضنا”.

وتابع: “الملعب لم يساعدنا في تقديم ما أردنا تقدميه، ولم نستعد للعب المباراة بهذه الطريقة وهذه الظروف، لكننا كنا جاهزين لنحصل على الكرة الثانية وحاولنا البحث عن أخطاء الخصم”.

وأختتم قائد منتخب الأرجنتين: “أنا سعيد لأنني أستطيع مواصلة اللعب وسعيد بالتواجد هنا مرة أخرى، بصراحة كان من الصعب للغاية اللعب بهذه الطريقة، وكانت المباراة معقدة وقبيحة للغاية في ظل تلك الأجواء”.

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