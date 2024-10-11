الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رياضة

تفاصيل جديدة فى موعد عودة نجم برشلونة للملاعب

أراوخو
أراوخو

ينتظر هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة تقرير طبي أخير لتحديد موعد عودة رونالدو أراوخو نجم الفريق من الإصابة.

ويدخل رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، المرحلة الأخيرة من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها يوم 7 يوليو الماضي، وبالتحديد مع منتخب بلاده في الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وخضع أراوخو لعملية جراحية ناجحة في 22 يوليو حيث عانى من تمزق في أوتار الركبة في فخذه الأيمن.

ومن المقرر أن يعود أراوخو وفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو للمشاركة في المباريات خلال شهر ونصف من الآن، حيث من المتوقع ظهوره يوم 23 نوفمبر المقبل ضد سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني.

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موعد عودة رونالد أراوخو لاعب برشلونة للملاعب

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