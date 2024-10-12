محطة قطارات بشتيل.. مشروع قومي يخدم ملايين المصريين ويحقق التنمية الشاملة.. وموقع استراتيجي بين القاهرة والصعيد يربط بين المحافظات (صور)

تُفتتح بعد قليل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل في موقع استراتيجي بمحافظة الجيزة، لتربط بين القاهرة والصعيد وتسهل حركة المواطنين والبضائع.

وتقع المحطة في مكان حيوي يجعلها محورًا رئيسيًا للنقل في مصر، حيث تتقاطع فيها خطوط السكك الحديدية الرئيسية التي تربط بين القاهرة والإسكندرية والسد العالي، فضلًا عن خطوط داخلية أخرى.

أبرز مزايا موقع محطة قطارات بشتيل

تمثل المحطة حلقة وصل مهمة بين القاهرة والصعيد، مما يسهل حركة المواطنين والبضائع بين المنطقتين، كما تقع المحطة في نقطة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر، مما يجعلها مركزًا مهمًّا للنقل.

وتربط محطة قطارات بشتيل بين وسائل النقل المختلفة، مثل مترو الأنفاق والمونوريل والحافلات، مما يسهل على الركاب الوصول إليها، حيث تقع المحطة على محاور رئيسية مثل محور الفريق كمال عامر وشارع السودان ومحور أحمد عرابي، مما يسهل الوصول إليها من مختلف المناطق.



أهمية محطة قطارات بشتيل

تساهم محطة قطارات صعيد مصر في تخفيف الضغط على الطرق، فمن المتوقع أن تساهم المحطة في تخفيف الضغط على الطرق، خاصة في ساعات الذروة، كما أنها ستساعد في تنظيم حركة المرور وتقليل الازدحام، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمواطنين، ومن المتوقع أن تساهم المحطة في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وزير النقل يتابع استعدادات افتتاح محطة قطارات بشتيل

وتابع الفريق كامل الوزير بالتنسيق مع السكك الحديد الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي لمحطة قطارات بشتيل على خط الصعيد والمقرر لها أن تكون المحطة النهائية لعدد من قطارات الصعيد.

وقد أنهت الهيئة القومية للسكك الحديد، كافة الاستعدادات لافتتاح محطة بشتيل خلال الساعات القادمة لخدمة قطارات الصعيد وركاب الوجه القبلى، ونفذت الهيئة حملة واسعة لتجهيز المحطة للتشغيل الرسمى.

افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل

وتفقد رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة، محطة قطارات الصعيد ببشتيل، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاحها أول الأسبوع المقبل.

تأسيس محطة قطارات بشتيل

وتعتبر محطة قطارات صعيد مصر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة، وتم بناؤها على الطراز الفرعونى وتعتبر من أحدث المحطات التي تم تشييدها.

أبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

- محطة بشتيل تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بمحافظة أسوان.

- تبلغ تكلفتها 2.5 مليار جنيه، وساهمت في توفير العديد من فرص العمل حيث قدرت بحوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.

- تضم 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ أسوان/إسكندرية - المناشي- البضائع.

- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

- محطة بشتيل 3 أضعاف محطة مصر بإجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع 57 فدانا.

- بدأ مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة، محطة قطارات صعيد مصر دون الوقوف في المحطة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها رسميا.

- يشمل مبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31.000 م2 دور بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودورأرضى ‏يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

- يشمل المبنى أيضا 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

- كما يشمل المبنى الرئيسي للمحطة المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

- صممت محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، ليكون مزارا ومولا تجاريا متكاملا.

شيدت المحطة على 3 أدوار بالإضافة إلى البدروم المخصص للسيارات.



- يتوسط المحطة هرم زجاجي بارتفاع 42 مترا، و4 مسلات بالقرب من المحطة.



- تحتوي المحطة على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.