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قبل افتتاحها رسميا، محافظة الجيزة تنشر صورا حصرية لمحطة قطارات بشتيل

محطة قطارات بشتيل،فيتو
محطة قطارات بشتيل،فيتو
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قبل ساعات من الافتتاح الرسمي، كشفت محافظة الجيزة عن صور حصرية لمحطة قطارات صعيد مصر الجديدة بمنطقة بشتيل، والتي تعد إضافة نوعية للنقل العام في مصر.


محطة قطارات صعيد مصر بشتيل

تتميز المحطة بتصميمها المعماري الفريد المستوحى من الحضارة المصرية القديمة، حيث تجسد الهندسة المعمارية الفرعونية في كل ركن من أركانها. 

وتضم المحطة العديد من المرافق الخدمية التي تهدف إلى توفير تجربة سفر مريحة للمسافرين، بما في ذلك:

صالات انتظار واسعة: مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير الراحة والمعلومات للمسافرين.
 

مناطق تجارية: تضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
مواقف سيارات واسعة: لتسهيل وصول المسافرين إلى المحطة.
 

أنظمة أمنية متطورة: لضمان سلامة المسافرين.

أهمية محطة قطارات بشتيل

ستساهم المحطة الجديدة في تخفيف الضغط على محطة مصر، وتحسين حركة المرور في المنطقة، كما ستوفر المحطة وسيلة نقل سريعة ومريحة بين القاهرة والصعيد، أيضا ستساهم المحطة في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
 

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