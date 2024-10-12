الجندي يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للغربية (صور)

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

جاء ذلك في مستهل زيارة فضيلة المفتي لمحافظة الغربية لإلقاء محاضرة بعنوان "بناء الإنسان في الإسلام" داخل جامعة طنطا ضمن مشروع دار الإفتاء لنشر الوعي في الجامعات المصرية،بحضور الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية.

محافظ الغربية يستقبل المفتي

وأعرب محافظ الغربية، عن خالص الامتنان والترحيب بزيارة مفتى الجمهورية لمحافظة الغربية، مشيدا بدور دار الإفتاء المصرية في نشر مفاهيم الدين الوسطي، والحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وعلاج الكثير من القضايا التي تمس المجتمع المصري.

محافظ الغربية يستقبل المفتي

وأكد محافظ الغربية أن قضية بناء الوعي الصحيح تتطلَّب تكاتف جهود جميع المؤسسات، سواء الدينية أو التعليمية؛ وذلك بهدف بناء جيل متفهم لقضايا وطنه، وقادر على مواجهة التحديات.

من جانبه، أعرب مفتي الديار المصرية، عن تقديره وامتنانه لمحافظ الغربية على حفاوة وحسن الاستقبال، موجهًا الشكر للمحافظ على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر في جميع أوجه النشاطات تربوية ثقافية دينية.