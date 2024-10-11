شاهد، مظاهر الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا

توافد المئات من محبي ومريدي الطرق الصوفية لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لزيارة مقام "شيخ العرب “السيد البدوي” للاحتفال بمولده، الذي من المقرر أن يمتد حتى الخميس المقبل.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت موعد الاحتفال بذكرى السيد البدوى بـ طنطا، والذى بدأ اليوم الجمعة حتى الليلة الختامية الخميس المقبل، ولمدة أسبوع كامل.

ويتحول مسجد "البدوي" خلال أسبوع الاحتفال لمقصد لجميع قرى الغربية والمحافظات المجاورة للصلاة في المسجد وزيارة الضريح وقراءة الفاتحة والدعاء.

وأيضًا تصطف الطرق الصوفية في جنبات المسجد بالعمائم، ويبدأ أتباع الطرق الصوفية في ترديد المدح والأذكار وقراءة القرآن والإنشاد ومدح النبى صلى الله عليه وسلم.

مولد السيد البدوى بطنطا

ومن أبرز المظاهر التي تستمر خلال أسبوع الاحتفال، هو توزيع الطعام والحلوى على زوار مسجد البدوي، حيث يتزاحم المئات حول المقام متعلقين بالسياج مرددين الأدعية والأذكار والتهليل والتكبير.

مولد السيد البدوى بطنطا

أما عن أبرز تفاصيل حياته وسيرته المعلقة بجوار المسجد، فإن البدوي علم من أعلام أهل البيت النبوي، ينتهي نسبه من والده ووالدته إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وله العديد من الكرامات.

مولد السيد البدوى بطنطا

ويقول عادل إبراهيم أحد رواد المسجد: "لا أترك صلاة الجمعة في المسجد وما يمنعنيش عن الزيارة الأسبوعية غير الشديد القوي، وأنا باجي حبا في رسول الله وفي البدوي أحد أولياء الله الصالحين الذي ينتهي نسبه للإمام الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده واجب على كل محبي آل البيت.

مولد السيد البدوى بطنطا

يذكر أنه يُقام للسيد البدوي احتفالين سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهى ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

مولد السيد البدوى بطنطا

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

والبدوي منسب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله، ولد بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي وشيخ العرب والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.