رمضان يدعم لاعبي الأهلي الدوليين قبل رحلة موريتانيا

النادي الأهلي، حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع لاعبي الأهلي الدوليين من خلال محمد الشناوي قائد الفريق وحارس منتخب مصر، وذلك بعد الفوز أمس على موريتانيا وقبل سفر بعثة الفراعنة الي نواكشوط لخوض مباراة الإياب الثلاثاء القادم.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري الي 24 من الشهر ذاته.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بودية حرس الحدود التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات وأفشة وسمير محمد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏