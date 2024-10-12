خبيرة تكشف السيناريوهات المتوقعة فى ظل المشهد الحالى لمنطقة القرن الأفريقى

كشفت الدكتورة سالى توفيق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا، أن المشهد الإقليمي فى منطقة القرن الأفريقى مرتبكًا نتيجة حالة السيولة التي تمر بها المنطقة، بحيث يصعب الوصول إلى نتائج قطعية تحدد الملامح المستقبلية، لكن يمكن تلخيص الاحتمالات في السيناريوهات التالية:



السيناريوهات القادمة لمنطقة القرن الأفريقى

وأكدت د. سالي توفيق، فى تصريح لـ “فيتو”، أن السيناريو الأول؛ تطور حالة الفتور بين أسمرة وأديس أبابا إلى قطيعة، مع استمرار إثيوبيا في عملية المصالحة مع التيجراي، والسيناريو الثاني: محاولة التيجراي فك الحصار من خلال القيام بهجوم عسكري واسع، وهنا نجد أنفسنا أمام سيناريوهين:

أ- هجوم قوات دفاع تيجراي على الجبهة الإريترية، وهو يحمل مخاطر عالية بالنظر إلى الاستعدادات الإريترية خلال عقدين من الزمان على هذه الجبهة، والشراسة المتوقعة نتيجة الرفض الإريتري شعبيًا للتيجراي، ويصعب تصور هجوم كهذا دون توافق من نوع ما مع الحكومة الإثيوبية، سيترافق مع محاولة اختراق الدفاعات الحكومية الإثيوبية والوصول إلى حدود السودان، وهو ما يشير إلى أن مثل هذه الجولة إن وقعت فستكون الأعنف وتهدد فعليًا بتفكك الدولة.

ب- هجوم قوات دفاع تيجراي على الجبهة الإريترية بتوافق مع الحكومة الإثيوبية، وهو ما يصعب تصوره إذ لا يتسق مع سياسة الحصار المتبعة من قبل أديس أبابا، وهي من أهم أوراق القوة بيدها الآن، فكيف توافق على إفقادها جدواها؟! وإن كان من مصلحة آبي أحمد إضعاف الطرفين التيجراي وإريتريا، فإن هذا السيناريو يحمل مخاطر عالية على إضعافه هو أيضًا في حال حدث قبل الاتفاق النهائي على المصالحة في إثيوبيا.



هجوم شامل للقوات الإريترية على دفاعات التيجراي

وتابعت د. سالي توفيق: أما السيناريو الثالث، فيتمثل في: هجوم شامل للقوات الإريترية على دفاعات التيجراي، ورغم أن حدوث تصعيد أو حتى حرب حدودية محدودة النطاق من مصلحة كل من التيجراي وإريتريا، حيث يحاول الأولون استدراج المجتمع الدولي إلى انخراط أكبر في حل المعضلة الإثيوبية، فإن تقديرنا أن السيناريو الأرجح هو الأول، حيث تبدو الحرب الشاملة الآن مغامرة مكلفة وخطرة للجميع وغير مضمونة النتائج، كما أن هناك توافقًا دوليًا على المصالحة الإثيوبية، وقد ذكر جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الأسبق إلى القرن الإفريقي أن مصلحة كل من أمريكا والصين أن لا تنهار الدولة في إثيوبيا تحت وطأة الحرب، وأن التعاون مع الصين، التي أعلنت عن مبادرة للسلام في القرن الإفريقي، ممكن لتحقيق هذا الهدف.

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