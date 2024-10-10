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أخبار مصر

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

قادة مصر الصومال
قادة مصر الصومال وإريتريا.فيتو

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دولة إريتريا حيث التقى مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وبحث الرئيس السيسي مع الرئيس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية كما أصدرت ومصر وإريتريا بيانًا مشتركًا.

كما بحث الرئيس السيسي مع الرئيس الصومالي تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية كما أصدرت مصر والصومال بيانًا مشتركًا.

كما عقدت اليوم قمة ثلاثية بين قادة مصر الصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك في العاصمة أسمرة وصدر عنها بيانا مشترك.

وبحث القادة  سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث في مختلف المجالات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وصدر عن  القمة بيانًا مشتركًا للدول الثلاث.


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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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