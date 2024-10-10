الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: استمرار العمل في المراكز التكنولوجية خلال العطلات الرسمية (صور)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
ads

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددا من المراكز التكنولوجية في أحياء الهرم والعمرانية، وذلك للاطلاع على سير العمل، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار مبادرة التصالح في مخالفات البناء.

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة ضرورة استمرار العمل في المراكز التكنولوجية خلال أيام العطلات الرسمية، وذلك لتسريع وتيرة إنهاء ملفات التصالح والحد من التكدس، كما شدد على أهمية توفير الكوادر البشرية والأجهزة اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

واستمع محافظ الجيزة خلال الجولة إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة في المراكز، وأجاب على استفساراتهم حول إجراءات التصالح. كما وجه المسؤولين بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدقة والشفافية في تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا على ضرورة تدريب العاملين على استخدام النظام بكفاءة. كما وجه رؤساء الأحياء بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم عمل المراكز.

رافق المحافظ في جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصه على متابعة سير العمل في جميع القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح مبادرة التصالح في مخالفات البناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التصالح فى مخالفات البناء التصالح في مخالفات تصالح في مخالفات البناء

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل

وزيرة البيئة تشارك في أول اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق كونمينج للتنوع البيولوجي

البيئة تدير مع الجانب الأسترالي مشاورات الهدف الجمعي الكمي لتمويل المناخ

تأكيدًا لـ فيتو، البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء خلال الأيام المقبلة (فيديو)

حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالصف (فيديو)

للمعلمين، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية والبعثات بالجيزة للعام الدراسي 2026/2025

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بأوسيم (صور)

محافظ الجيزة يعتمد أولى خطوات تحديث المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية (صور)

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية