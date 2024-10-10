محافظ الجيزة: استمرار العمل في المراكز التكنولوجية خلال العطلات الرسمية (صور)

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددا من المراكز التكنولوجية في أحياء الهرم والعمرانية، وذلك للاطلاع على سير العمل، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار مبادرة التصالح في مخالفات البناء.

وأكد محافظ الجيزة خلال الجولة ضرورة استمرار العمل في المراكز التكنولوجية خلال أيام العطلات الرسمية، وذلك لتسريع وتيرة إنهاء ملفات التصالح والحد من التكدس، كما شدد على أهمية توفير الكوادر البشرية والأجهزة اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

واستمع محافظ الجيزة خلال الجولة إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة في المراكز، وأجاب على استفساراتهم حول إجراءات التصالح. كما وجه المسؤولين بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدقة والشفافية في تسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا على ضرورة تدريب العاملين على استخدام النظام بكفاءة. كما وجه رؤساء الأحياء بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم عمل المراكز.

رافق المحافظ في جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم، وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصه على متابعة سير العمل في جميع القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح مبادرة التصالح في مخالفات البناء.