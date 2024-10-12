السبت 12 أكتوبر 2024
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محافظات

تقديم 13123 خدمة علاجية للمواطنين بدمياط مجانا

فعاليات المبادرة
فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية بدمياط

 استمرت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

تنفيذ ٢٥ عملية جراحية متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار بدمياط

 حيث أصدرت مديرية الصحة بيان تضمن أبرز الجهود المبذولة، وذلك بتقديم نحو ١٣١٢٣ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة للمديرية، كما قدمت ١١٢٦٩ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الأساسية، والكشف على ٦٤٧ مواطنا خلال القافلة الطبية المقامة بقرية المرابعين مركز كفر سعد، ونفذت  ٢٥ عملية جراحية متنوعة للقضاء على قوائم الانتظار، كما قدمت ٣٢٥٧ خدمة تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة، فضلا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من ٢٦٦٠ مواطنا، وتطعيم ١٠٤٧ طفلا من عمر يوم حتى ٦ سنوات حسب الجرعة والطعم.

 

فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية

مكتبة مصر العامة بدمياط تنظم ورشة فنية، وتلوين 

 كما نظمت المكتبة المتنقلة التابعة مكتبة مصر العامة بدمياط، ورشة فنية، وتلوين 
بالإضافة إلى تنظيم ندوة عن أهمية القراءة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، فيما قامت مديرية التموين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة دمياط الجديدة،كما شارك المجلس القومى للمرأة بفاعليات اليوم وذلك بإطلاق ندوات عن التوعية الصحية فى مجال التغذية السليمة ومبادرة معًا نحو دواء آمن ومناهضة العنف ضد المرأة.

فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية بدمياط الجديدة

 

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الدكتور أيمن الشهابي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المستشفيات التابعة للمديرية بدمياط دمياط الجديدة دمياط متابعة ميدانية مديرية التربية والتعليم مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط

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