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محافظات

بداية جديدة، توقيع الكشف الطبى على 1436 مواطنا بالمجان في دمياط

قافلة طبية بدمياط..
قافلة طبية بدمياط.. ڤيتو

 أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور محمد بدران عن جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن ٩ عيادات متنقلة بعدد ٧ تخصصات طبية، وعدد ٢ معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وفى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء  الإنسان". 

 

قافلة طبية مجانية بدمياط

توقيع الكشف الطبى على ١٤٣٦ مواطنا  بالمجان

 حيث أطلقت المديرية قافلة طبية بقرية المرابعين بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٤٣٦مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ٤حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، بالإضافة إلى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة، وإجراء ٢٤٨ تحليلا بمعمل الدم و٣٠ تحليلا بمعمل الطفيليات وفحص ٤١ حالة بالأشعة و٥٢ حالة أخرى بالسونار، علاوة على فحص ١٣٤ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمئن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ١١٤ مواطنا.

هذا وقد توافد الأهالى بشكل ملحوظ على الخدمات التى تقدمها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بكافة المناطق.

 

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