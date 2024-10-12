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أخبار مصر

مخازن وورش السكك الحديد تستقبل 10 آلاف طن قضبان تمهيدا لتركيبها

قضبان السكك الحديد
قضبان السكك الحديد
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قامت الهيئة القومية للسكك الحديد بنقل 10 آلاف طن قضبان حديد من ميناء الإسكندرية عبر قطارات البضائع إلى ورش السكك الحديد، وذلك في إطار صفقة كبرى لصيانة البنية التحتية للسكك الحديد.

ومن المقرر أن يتم فحص وتركيب القضبان الصينية الجديدة، وذلك على عدد من الخطوط واستخدمها في ازدواج  بعض الخطوط فى إطار خطط التوسعات فى خطوط السكك الحديد خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة China Railway material Group  وهي إحدى الشركات الصينية، لتوريد 10000 طن متري (قضبان حديدية) وتم وصولها إلى ميناء الإسكندرية.


توريد قضبان السكك الحديدية 

وأكدت السكك الحديدية  أنه جار توريد باقي قيمة التعاقد وقدرها 25000 طن متري بأطوال 18 مترا (54 دولي) E1 ومقاوم للتآكل ومطابق للمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها 22 مليون دولار تقريبًا  على أن يتم معاينة القضبان الموردة فى مصانع الشركة بالصين بمعرفة مفتشين تابعين للهيئة لضمان جودتها، كما توجد فترة ضمان خمس سنوات تلتزم فيها الشركة بتوريد قضبان بدلا من القضبان التى تظهر بها عيوب صناعة بدون تحمل الهيئة أى تكاليف مادية خلال فترة الضمان.  

 

تطوير مرفق السكك الحديدية

وأكدت الهيئة استمرار خطة التطوير الشاملة بكافة المجالات والقطاعات وذلك للعمل على راحة وأمان وسلامة جمهور الركاب تنفيذًا لتوجيهات معالى الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

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