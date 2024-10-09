الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية

ميناء
ميناء

تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة  China Railway material Group ) وهى إحدى الشركات الصينية، لتوريد 10000 طن مترى ( قضبان حديدية )  وتم وصولها إلى ميناء الإسكندرية.

توريد قضبان السكك الحديدية 

وأكدت السكك الحديدية  أنه  جارى توريد باقى قيمة التعاقد وقدره 25000 طن مترى  بأطوال 18 متر ( 54 دولى ) E1 ومقاوم للتآكل ومطابق للمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها 22 مليون دولار تقريبًا  على أن يتم معاينة القضبان الموردة فى مصانع الشركة بالصين بمعرفة مفتشين تابعين للهيئة لضمان جودتها، كما توجد فترة ضمان خمس سنوات تلتزم فيها الشركة بتوريد قضبان بدلا من القضبان التى تظهر بها عيوب صناعة بدون تحمل الهيئة أى تكاليف مادية خلال فترة الضمان  .  

تطوير مرفق السكك الحديدية

وأكدت الهيئة استمرار خطة التطوير الشاملة بكافة المجالات والقطاعات وذلك للعمل على راحة وأمان وسلامة جمهور الركاب تنفيذًا لتوجيهات معالى الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

 

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