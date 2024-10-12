عبقرية رفعت وشجن المنشاوي وروحانية البنا، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الله شلبي / وما تيسر من سورة المؤمنون 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي المائدة/ الأنعام 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالله شلبى وما تيسر من سورتي الأنبياء/ الحج 30ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة يونس 15 ق.



11:53 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد فتح الله سليم وما تيسر من سورة ص 15ق.



12:46 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سور القيامة / الإنسان/ المرسلات 30ق.



14:01 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبد القطب أحمد الطويل وما تيسر من سورة الفتح 30 ق.



14:41 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.



أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/ محمد المسير الساعة 16:04 ومصحف مجود للشيخ / محمود خليل الحصري من سورة الإسراء 29ق.



18:32 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أحمد أبو المعاطي وما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 30 ق.



19:06 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 15 ق.



19:49 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتي النبأ/ قصار السور 30 ق.



20:24 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالله شلبى وما تيسر من سورة الفتح (بمناسبة ذكراه ) 15ق.



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالله شلبى وما تيسر من سورة الشورى (بمناسبة ذكراه ) 25 ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة مريم 30ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا / وما تيسر من سورة يوسف 44 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورتى الحجرات / 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ زكي إسماعيل وما تيسر من سورة الأنبياء 15 ق.



02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ على نجم عساكر وما تيسر من سورتى الزخرف/ الدخان 15ق.



03:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 45 ق.