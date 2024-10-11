تحرير 27 ألفا و370 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، الحملات الموسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 27 ألفا و370 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 9950 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1466 مخالفة سير بدون تراخيص، و2 مخالفة موقف عشوائي، و1402 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة لشروط التراخيص و22 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.