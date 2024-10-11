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رياضة

لم يتحقق من 24 سنة، إنجاز تاريخي لـ حسام حسن مع الفراعنة

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

نجح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني في تحقيق رقم جديد لم يحققه الفراعنة منذ ٢٣ عامًُا و٩ أشهر. 

ولأول مرة يستطيع منتخب مصر أن يفوز في 3 مباريات متتالية في بداية مشواره في تصفيات أمم إفريقيا من العام 2001.

وكان حسام حسن شريكا في المرتين الأولى كلاعب وكان الجوهري مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر والمرة الثانية حققها العميد وهو مدير فني للفراعنة بعد الفوز اليوم على موريتانيا. 

 

منتخب مصر يفوز على موريتانيا 

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79. 

 

تفاصيل مباراة مصر وموريتانيا

وفي الدقيقة الخامسة سدد محمد صلاح كرة قوية لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمى الضيوف. 

 

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