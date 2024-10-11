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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، التشيك يقسو على ألبانيا بثنائية نظيفة

منتخب التشيك، فيتو
منتخب التشيك، فيتو

فاز منتخب التشيك على نظيره الألباني بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025 على ملعب جنرالي أرينا في براغ.

 

مباراة التشيك وألبانيا

وأحرز هدفي المنتخب التشيكي توماس شوري في الدقيقة 3 و63.

 

وتقابل الفريقان 3 مرات سابقًا، حيث حقق منتخب التشيك الفوز في مباراة واحدة، وكذلك فعلت ألبانيا، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يشير إلى تقارب مستوى الفريقين في المواجهات السابقة.

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