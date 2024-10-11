دوري الأمم الأوروبية، التشيك يقسو على ألبانيا بثنائية نظيفة

فاز منتخب التشيك على نظيره الألباني بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025 على ملعب جنرالي أرينا في براغ.

مباراة التشيك وألبانيا

وأحرز هدفي المنتخب التشيكي توماس شوري في الدقيقة 3 و63.

وتقابل الفريقان 3 مرات سابقًا، حيث حقق منتخب التشيك الفوز في مباراة واحدة، وكذلك فعلت ألبانيا، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يشير إلى تقارب مستوى الفريقين في المواجهات السابقة.