تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن ناجليسمان مدرب منتخب ألمانيا عن تشكيل فريقه لمباراتة أمام منتخب البوسنة والهرسك المقرر أن تجمعهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب ألمانيا أمام البوسنة والهرسك

اليونان يفوز على إنجلترا

فاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90، بينما أحرز هدف إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.