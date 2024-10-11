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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، منتخب التشيك يتقدم على نظيره الألباني بهدف الشوط الأول

منتخب التشيك، فيتو
منتخب التشيك، فيتو

تقدم منتخب التشيك علي نظيره الألباني بهدف دون رد بالشوط الأول ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025 على ملعب جنرالي أرينا في براغ.

وأحرز هدف المنتخب التشيكي توماس تشوري في الدقيقة 3. 

مباراة التشيك والبانيا

ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرصهما في البطولة.

ترتيب المنتخبين

يدخل منتخب التشيك اللقاء وهو يعوّل على دعم جماهيره في ملعبه لتحقيق فوز مهم. 

وسبق للمنتخب التشيكي أن حقق فوزًا واحدًا على ألبانيا في المواجهات السابقة، ويسعى إلى تحقيق فوز ثانٍ لتعزيز موقعه في المجموعة.

 

من جانبها تطمح ألبانيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، حيث سبق لها الفوز على التشيك في مواجهة سابقة، ما يمنحها الثقة في إمكانية تقديم أداء قوي في هذه المواجهة.

و تقابل الفريقان 3 مرات سابقًا، حيث حقق منتخب التشيك الفوز في مباراة واحدة، وكذلك فعلت ألبانيا، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يشير إلى تقارب مستوى الفريقين في المواجهات السابقة.

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