السبت 12 أكتوبر 2024
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عقارات

بسعر 18 ألف جنيه للمتر، تفاصيل طرح جديد للأراضي التجارية والتعليمية

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

 تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة المنيا الجديدة أرض بمساحة 26418 مترا بسعر 4265 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 7500 متر بسعر 7525 جنيها، وأرض محطة خدمة بمساحة 2367 مترا بسعر 9305 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 417 مترا بسعر 18075 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 621 مترا بسعر 17250 جنيها.

كما تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 935 مترا بسعر 6895 جنيها، وأرض ورش حرفية بمساحة 600 متر بسعر 1185 جنيها وأرض عمراني متكامل بمساحة 79380 مترا بسعر 3735 جنيها.

و بمدينة  أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات وأرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات وأرض حضانة بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض حضانة بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

 

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