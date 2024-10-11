منتخب هولندا يتعادل مع نظيره المجري بدوري الأمم الأوروبية
تعادل منتخب المجر أمام نظيره هولندا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهم، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.
وسجل رونالد سالاي هدف التقدم لمنتخب المجر في الدقيقة 32 من الشوط الأول.
وسجل لمنتخب هولندا دينزل دومفريس في الدقيقة 83 من الشوط الثاني.
وطرد حكم المباراة فيرجل فان ديك لاعب هولندا.
تشكيل منتخب هولندا أمام المجر
تشكيل المجر أمام هولندا
اليونان يفوز على إنجلترا
فاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.
وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90، بينما أحرز هدف إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.
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