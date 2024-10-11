الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية
يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان عن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية”.
الاتحاد الأوروبي يرد علي نقل صواريخ باليستية
وقبل وقت سابق ردا على نقل صواريخ باليستية إلى روسيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل أن الاتحاد سيرد بقوة على دعم إيران لـ العدوان الروسي.
نقل صواريخ إيرانية إلي روسيا يزيد التصعيد العسكري
واعتبر بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية اليوم أن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك القانون الدولي.
وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على ذلك.
وتابع قائلا: "مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بوريل قدم للدول الأعضاء مجموعة كبيرة من الإجراءات الحاسمة والمستهدفة ضد إيران ردا على نقل صواريخ باليستية إلى روسيا".
كما قال الاتحاد الأوروبي إن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
واتهمت الولايات المتحدة إيران رسميا الثلاثاء بتزويد روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى في حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات لمعاقبة المتورطين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .