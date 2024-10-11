الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إيران

يعتزم  الاتحاد الأوروبي الإعلان عن عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بصواريخ باليستية، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية”.

الاتحاد الأوروبي يرد علي نقل صواريخ باليستية

وقبل وقت سابق ردا على نقل صواريخ باليستية إلى روسيا، أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل أن الاتحاد سيرد بقوة على دعم إيران لـ العدوان الروسي.

نقل صواريخ إيرانية إلي روسيا يزيد التصعيد العسكري

واعتبر بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية اليوم أن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك القانون الدولي.

وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على ذلك.

وتابع قائلا: "مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد بوريل قدم للدول الأعضاء مجموعة كبيرة من الإجراءات الحاسمة والمستهدفة ضد إيران ردا على نقل صواريخ باليستية إلى روسيا".

كما قال الاتحاد الأوروبي إن نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يمثل مزيدا من التصعيد العسكري وينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

واتهمت الولايات المتحدة إيران رسميا الثلاثاء بتزويد روسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى في حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات لمعاقبة المتورطين.

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