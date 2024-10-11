دوري الأمم الأوروبية، المجر تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول

تقدم منتخب المجر علي نظيره هولندا بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم، اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالد سالاي هدف التقدم لمنتخب المجر في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

تشكيل منتخب هولندا أمام المجر

تشكيل المجر أمام هولندا

اليونان يفوز على إنجلترا

فاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90، بينما أحرز هدف إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.