الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بالأرقام، بايدن يكشف حصيلة خسائر الإعصار ميلتون

بايدن،فيتو
بايدن،فيتو

قدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، خسائر إعصار ميلتون في ولاية فلوريدا بـ 50 مليار دولار، بينما أفاد مسؤولون بأن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 16 قتيلًا على الأقل.

بايدن يعلق علي إعصار ميلتون

وبدأ سكان المدينة بالعودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم، رغم أن نحو 2.5 مليون منزل ومقر شركة ما زالت بدون كهرباء، ولا تزال بعض المناطق، التي كانت على مسار العاصفة العنيفة الممتدة من خليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي، مغمورة بالمياه، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وضرب الإعصار ميلتون  في وقت متأخر من مساء الأربعاء كعاصفة من الفئة الثالثة، مما تسبب في تدمير مناطق كانت لا تزال تتعافى من آثار الإعصار "هيلين"، الذي سبق ميلتون بأسبوعين وأودى بحياة 237 شخصًا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وفي منطقة سييستا كي، وهي جزيرة قريبة من ساراسوتا حيث ضربت العاصفة اليابسة، كانت بعض الشوارع لا تزال مغمورة بالمياه يوم الجمعة، فيما تناثرت جذوع الأشجار المتساقطة والحطام على جانبي الطرق.

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