مدربة سيدات مودرن سبورت: حققنا فوزا كبيرا على الطيران ونستعد لـ الأهلي

أبدت مروة الحواط المدير الفني لفريق السيدات بنادي مودرن سبورت سعادتها عقب تحقيق الفوز على نادي الطيران بنتيجة خمسة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري السيدات.

وقالت الحواط في تصريحاتها للمركز الإعلامي بالنادي عقب المباراة: وفقنا الله في تحقيق ثلاث نقاط إضافية، وبذلك أصبح رصيدنا ستة نقاط.

وأضافت: أمامنا مباراة مهمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل، فريق كبير وعريق، له تاريخ حافل بالإنجازات وبالطبع يتطلب استعدادًا خاصًا.

وأكملت: بمجرد إنتهاء مباراة الطيران، بدأنا التحضير مباشرة لمواجهة الأهلي، سوف نبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء مميز أمام الأهلي والدفاع عن اسم نادينا، مودرن سبورت.

واختتمت كلمتها موجهة الشكر للدكتور وليد دعبس والكابتن هيثم عرابي والكابتن هشام حافظ قائلة: لم يتركونا لحظة، بجانبنا باستمرار، نجد هنا كل الدعم والمساندة.

وحقق فريق السيدات بنادي مودرن سبورت فوز كبير عصر اليوم الجمعة على نظيره فريق نادي الطيران بخمسة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري السيدات.

نتائج مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية

انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25 بفوز مثير لـ الأهلي أمام وادي دجلة.

وبدأت مباريات الجولة الثانية، أمس الخميس، بفوز سيدات بيراميدز بنتيجة 6-0 على دلفي، والجونة 1-0 على إنبي.

فازت سيدات الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع على دجلة.

فيما حققت سيدات مسار فوزا كبيرا بنتيجة 7-0 في الشوط الأول على حساب اتحاد بسيون قبل أن ينحسب الأخير بعد نهاية الشوط الأول.

كما حققت سيدات البنك الأهلي الفوز بنتيجة 9-0 على الاتحاد السكندري.

وفازت سيدات مودرن سبورت على الطيران بنتيجة 5-1.

فيما حققت سيدات المعادي واليخت الفوز على بالم هيلز بنتيجة 2-1، محققين أول فوز لهم في الموسم.

وتختتم مباريات الجولة بلقا زد والزمالك في الرابعة عصرا.

الأهلي يفوز علي وادي دجلة

وفاز سيدات الأهلى على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

وسجلت حبيبة عصام هدف الأهلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع سيدات الأهلى رصيده لـ6 نقاط بعد تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على الزمالك بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتى روبن، والتى سجلت هدفى الأهلى.