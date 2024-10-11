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رياضة

نتائج مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية

سيدات الاهلي،فيتو
سيدات الاهلي،فيتو

انتهت مباريات اليوم الثاني من  الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-25 بفوز مثير لـ الأهلي  أمام وادي دجلة.

وبدأت مباريات الجولة الثانية، أمس الخميس، بفوز سيدات بيراميدز بنتيجة 6-0 على دلفي، والجونة 1-0 على إنبي.

نتائج مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية 

 فازت سيدات الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع على دجلة.

فيما حققت  سيدات مسار فوزا كبيرا بنتيجة 7-0 في الشوط الأول على حساب اتحاد بسيون قبل أن ينحسب الأخير بعد نهاية الشوط الأول.

كما حققت سيدات البنك الأهلي الفوز بنتيجة 9-0 على الاتحاد السكندري.

وفازت سيدات مودرن سبورت على الطيران بنتيجة 5-1.

فيما حققت سيدات المعادي واليخت الفوز على بالم هيلز بنتيجة 2-1، محققين أول فوز لهم في الموسم.

وتختتم مباريات الجولة بلقا زد والزمالك في الرابعة عصرا.

الأهلي يفوز علي وادي دجلة 

فاز سيدات الأهلى على فريق وادى دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالدورى الممتاز.

وسجلت حبيبة عصام هدف الأهلى فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. 

بهذه النتيجة رفع سيدات الأهلى رصيده لـ6 نقاط بعد تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على الزمالك بالجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الزمالك بميت عقبة، وشهدت تألقا كبيرا للمحترفة النيجيرية تشارتى روبن، والتى سجلت هدفى الأهلى.

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