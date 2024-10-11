قافلة طبية توعوية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي بالدقهلية

أقام تضامن الدقهلية قافلة طبية توعوية مجانية للكشف على مرضى الكبد والجهاز الهضمي، استهدفت قرية البصراط وميت شريف.

وذلك في إطار تنفيذ مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتعاون بين مديرية تضامن الدقهلية وجمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وإشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة.

تتضمن القافلة الكشف على ٣٧٠ مريضا وعمل تحاليل واشعة وصرف علاج بالمجان

كما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدور التي تقوم بة جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضى زراعة الكبد وهي من الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الأولي بالرعاية، تحت قيادة العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية ورائد زراعة الكبد في العالم وقدمت الشكر للرائدات الاجتماعيات بمركز المنزلة على مشاركتهن في عملية الإعلان والتنظيم والتوعية مما ساهم في نجاح القافلة.

وأوضح وائل أبو الخير المدير التنفيذي للجمعية أن القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية مستمرة بالمناطق الأشد احتياجا واستهداف الأسر الأولي بالرعاية.

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