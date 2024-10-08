الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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محافظات

تضامن الأقصر: توزيع 621 من مكلفات الخدمة العامة على الهيئات الحكومية

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

قال وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر محمد حسين بغدادي، أن إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا قامت بتدريب وتوزيع عدد 621 مكلف ومكلفة من مكلفات الخدمة العامة دفعة 103 لسنة 2024، على عدد من الهيئات الحكومية المختلفة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

التضامن الاجتماعي 


وتابع في سياق آخر، أنه فى إطار التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة من خلال المؤسسات المجتمعية متمثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تم عقد اجتماع بمؤسسات المجتمع المدنى بالأقصر،  بحضور مديرى إدارات التنمية والتطوير، والجمعيات، والتدريب، والعلاقات العامة، لحصر احتياجات الجمعيات من مشروعات (قروض دوارة _تحسين بيئى) كمشروعات تنموية وشرح الضوابط والاشتراطات اللازمة للانضمام لهذه المشروعات وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وأوضح  وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالاقصر، أن هذه المشروعات تعتبر بداية جديدة لتمكين اقتصادى لفئات جديدة بالمجتمع ونواة للمشروعات الصغيرة المنتجة مما يعد إضافة للاقتصاد وتشجيع للصناعات اليدوية والحرفية.

 

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