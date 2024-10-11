جراحة ناجحة، آخر تطورات إصابة نجم ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد آخر تطورات إصابة لاعبه داني كارفاخال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فياريال بالدوري الإسباني.

بيان رسمي من ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: “اليوم، خضع داني كارفاخال لعملية جراحية ناجحة على الرباط الصليبي الأمامي الممزق وعدم الاستقرار الخلفي الخارجي في ركبته اليمنى، تحت إشراف القسم الطبي لريال مدريد”.

وأضاف بيان ريال مدريد: “سيبدأ كارفاخال عملية تعافيه في الأيام القادمة”.