رئيس شركة مياه الإسكندرية يتفقد محطات وروافع القطاع الجنوبي

أجرى المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، جولة ميدانية تفقدية لمنطقة القطاع الجنوبي رافقه خلال الجولة المهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، وعدد من مديري الشبكات في القطاع.

في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على متابعة سير العمل وضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين،

بدأت الجولة بزيارة محطة الزهور، التي تتميز بتقنيتها المتقدمة حيث تعمل بنظام الترشيح الفائق (ULTRAFILTRATION) باستخدام الأغشية الليفية، بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 متر مكعب يوميًا، ثم انتقل المهندس أحمد جابر والفريق المرافق له إلى محطة مريوط (1) ومحطة الكيلو 40.

كما شملت الجولة تفقد روافع بنجر السكر (1) و(2)، بالإضافة إلى رافع مياه مدينة النوبارية الجديدة ورافع مياه كوم أمبو ورافع مياه الكيلو 58 ورافع مياه الهجانة واختتم المهندس أحمد جابر جولته بزيارة رافع مياه الكيلو 26 الصحراوي.

وفي كلمته، أشار المهندس جويدة علي سليمان، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار متابعة أدق التفاصيل التشغيلية لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين كما نحرص على تطوير مستوى الصيانة ورفع كفاءة المحطات بما يتناسب مع أحدث المعايير العالمية لضمان استدامة المياه وجودتها.

من جانبه، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، أن الإهتمام بالتفاصيل والإلتزام بالجودة هما الأساس في نجاح أي منشأة خدمية، كما نسعى دائمًا لتوفير أفضل خدمات المياه للمواطنين من خلال المتابعة المستمرة وأعمال الصيانة الدورية لضمان التشغيل الفعّال للمحطات والروافع في جميع مناطق المحافظة.