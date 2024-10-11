حبس 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال التى حصلوا عليها من ممارسة الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).





و قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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