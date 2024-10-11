حبس عصابة سرقة السيارات فى الأقصر
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) يفيد بأنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين) باعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.
وبالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهًا عن قائديها عقب استدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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